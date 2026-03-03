"Нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать": Кличко отреагировал на заявление Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко / © Associated Press

Между центральными и столичными властями разгорелся новый публичный конфликт относительно подготовки Киева к следующей зиме. Мэр города Виталий Кличко возмутился тем, что правительство отказалось финансировать столичный план устойчивости, намекнув на политические мотивы такого решения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отказ в финансировании и политическое давление

По словам мэра, столица своевременно подала все необходимые предложения в Министерство развития общин и территорий, привлекая к работе экспертов энергетической отрасли. Однако чиновники дали четко понять, что Киеву пока не будут помогать ни финансово, ни законодательно. Столицу просто не включили в общий государственный бюджет помощи городам.

Кроме того, глава города возмутил подход к утверждению документов. Он обратил внимание на то, что планы устойчивости других городов подписывают главы военных администраций, тогда как в Киеве, тоже имеющем свою МВА, это заставляют делать мэра, требующего дополнительного принятия городским советом. Кличко назвал это «особым» отношением и откровенным вмешательством политических мотивов.

«Варианты, что и как мы будем делать в этой ситуации, как корректировать те планы, которые сформировали, сейчас оперативно прорабатываем», — отметил чиновник.

Позиция Владимира Зеленского

Со своей стороны президент Украины в разговоре с журналистами подчеркнул , что ответственность за подготовку к зиме полностью лежит на руководителях городов и общин. Владимир Зеленский считает, что мэры должны лично подписываться под конкретными планами и обеспечивать их выполнение раньше времени. Отвечая на вопрос о последствиях для мэра Киева, президент отметил, что они будут "в пределах действующего законодательства".

Президент также привел в пример Харьков, Николаев, Запорожье, Днепр и Киевскую область. По его словам, там уже демонстрируют эффективную координацию между областными и городскими властями в вопросах децентрализованной энергетики, поэтому столице следует перенять этот успешный опыт.

Киев без плана на зиму

Накануне после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев до сих пор не подготовил план устойчивости к следующей зиме. На этом заседании были утверждены планы для всех регионов и областных центров страны, за исключением столицы.

По словам президента, во время заседания СНБО заслушали доклады от представителей всех областей и крупнейших городов. Зеленский подчеркнул, что Киев оказался не готов к прохождению этой зимой, и призвал столичные власти исправить ситуацию к следующему отопительному сезону, выполнив все поставленные задачи.