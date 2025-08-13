- Дата публикации
Нанесли ущерб государству на 230 млн грн. Генпрокурор объявил о 22 подозрениях киевским чиновникам
Органы прокуратуры в Киеве объявили 22 подозрения за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.
Кроме того, как сообщил Руслана Кравченко, прошли обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО «Киевспецтранс» и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.
Среди расследуемых эпизодов, в частности следующие:
Нажива на безопасности детей
Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов зарабатывали на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.
Махинации на ремонтных работах
Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.
Главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов растраты на закупки материалов для ремонта дорог.
Руководитель музея «Киевская крепость» подписала акты работ, фактически не проводимых.
Закупки на бумаге и по завышенным ценам.
Главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах.
Начальник управления СКП "Киевтелесервис" оборудования по завышенным на десятки миллионов ценам.
Чиновник КО «Муниципальная охрана» – закупка некачественных бодикамер.
Метро и служебная халатность
Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионный ущерб бюджету Киева.