Дата публикации
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Нанесли ущерб государству на 230 млн грн. Генпрокурор объявил о 22 подозрениях киевским чиновникам

Органы прокуратуры в Киеве объявили 22 подозрения за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.

Кроме того, как сообщил Руслана Кравченко, прошли обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО «Киевспецтранс» и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.

Среди расследуемых эпизодов, в частности следующие:

Нажива на безопасности детей

  • Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов зарабатывали на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.

Махинации на ремонтных работах

  • Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.

  • Главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов растраты на закупки материалов для ремонта дорог.

  • Руководитель музея «Киевская крепость» подписала акты работ, фактически не проводимых.

Закупки на бумаге и по завышенным ценам.

  • Главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах.

  • Начальник управления СКП "Киевтелесервис" оборудования по завышенным на десятки миллионов ценам.

  • Чиновник КО «Муниципальная охрана» – закупка некачественных бодикамер.

Метро и служебная халатность

  • Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионный ущерб бюджету Киева.

