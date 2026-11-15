Нарушается одним «Шахедом»: «Флэш» оценил риски паромных переправ в Киеве и назвал лучшую альтернативу

Альтернативой мог бы быть тоннель под Днепром / © Associated Press

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Паромные и понтонные переправы в Киеве могут быть только аварийным решением для перевозки очень важных грузов. Однако они уязвимы к ударам дронов и ракет. В то же время альтернативой мог бы стать тоннель под Днепром.

Об этом написал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»).

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Он отметил, что в последнее время в СМИ много информации о мостах и переправах в Киеве. По его мнению, тоннель в Киеве под Днепром нужен и не только как военный объект. По его оценке, сроки строительства при поддержке иностранцев ориентировочно несколько лет.

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По мнению советника, паромная переправа в масштабах Киева может являться исключительно аварийным решением для важных грузов. Потому что пропускная способность – условно нулевая. Ее работа зависит от пирсов с подъездными путями. Пирсы уязвимы для «Шахедов» и ракет.

Понтонная переправа требует подъездов и развязок. В критической ситуации поможет с доставкой важных грузов. Однако она может нарушиться одним «Шахедом».

«Безусловно, аварийный сценарий для военных должен быть, и хорошо, что о нем думают. Но если мы дойдем до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ непонятна для меня. Спасибо ВСУ и укрепляем ПВО и РЭБ», — написал Бескрестнов.

Чем можно заменить мосты

Напомним, что Министерство развития общин и территорий Украины реализует масштабный проект по возведению 21 альтернативной мостовой переправы в ответ на вражеские обстрелы логистической инфраструктуры. По предварительным расчетам первые альтернативные мосты должны заработать уже в начале 2027 года. Работы в Киеве уже начались.

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В то же время в Киеве рассматривают масштабный инфраструктурный проект — строительство подводного тоннеля через Днепр, который должен разгрузить столичные мосты. Стоимость простейшего варианта переправы без ветки метро оценивают в 400–500 млн долларов.

Эксперт по транспортной планировке Дмитрий Беспалов убежден, что понтонные мосты не смогут полноценно заменить капитальные постройки в Киеве. Во время воздушных атак они представляют повышенную опасность для водителей.

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