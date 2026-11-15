ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
167
Время на прочтение
2 мин

Нарушается одним «Шахедом»: «Флэш» оценил риски паромных переправ в Киеве и назвал лучшую альтернативу

Сергей Бескрестнов ответил, спасут ли Киев паромы при ударах по мостам. «Флэш» назвал надежную альтернативу.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Альтернативой мог бы быть тоннель под Днепром

Альтернативой мог бы быть тоннель под Днепром / © Associated Press

Паромные и понтонные переправы в Киеве могут быть только аварийным решением для перевозки очень важных грузов. Однако они уязвимы к ударам дронов и ракет. В то же время альтернативой мог бы стать тоннель под Днепром.

Об этом написал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш»).

Он отметил, что в последнее время в СМИ много информации о мостах и переправах в Киеве. По его мнению, тоннель в Киеве под Днепром нужен и не только как военный объект. По его оценке, сроки строительства при поддержке иностранцев ориентировочно несколько лет.

По мнению советника, паромная переправа в масштабах Киева может являться исключительно аварийным решением для важных грузов. Потому что пропускная способность – условно нулевая. Ее работа зависит от пирсов с подъездными путями. Пирсы уязвимы для «Шахедов» и ракет.

Понтонная переправа требует подъездов и развязок. В критической ситуации поможет с доставкой важных грузов. Однако она может нарушиться одним «Шахедом».

«Безусловно, аварийный сценарий для военных должен быть, и хорошо, что о нем думают. Но если мы дойдем до состояния, когда враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены, поэтому вся эта медийная суета вокруг темы мостов и переправ непонятна для меня. Спасибо ВСУ и укрепляем ПВО и РЭБ», — написал Бескрестнов.

Чем можно заменить мосты

Напомним, что Министерство развития общин и территорий Украины реализует масштабный проект по возведению 21 альтернативной мостовой переправы в ответ на вражеские обстрелы логистической инфраструктуры. По предварительным расчетам первые альтернативные мосты должны заработать уже в начале 2027 года. Работы в Киеве уже начались.

В то же время в Киеве рассматривают масштабный инфраструктурный проект — строительство подводного тоннеля через Днепр, который должен разгрузить столичные мосты. Стоимость простейшего варианта переправы без ветки метро оценивают в 400–500 млн долларов.

Эксперт по транспортной планировке Дмитрий Беспалов убежден, что понтонные мосты не смогут полноценно заменить капитальные постройки в Киеве. Во время воздушных атак они представляют повышенную опасность для водителей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie