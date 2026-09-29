Насколько быстры реактивны «Шахеды»: в КМВА рассказали, за сколько они пролетают Киев

Беспилотники / © ТСН

Реклама

Реактивному «Шахеду», которым Россия атакует украинскую столицу, нужно всего около трех минут, чтобы пересечь Киев из одной стороны в другую.

Об этом заявил в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев, передает «Телеграф».

Реклама

"Реактивный "Шахед" пролетает Киев из стороны в сторону за три минуты", - сказал Ткачев.

Реклама

Чем реактивные «Шахеды» отличаются от обычных

Реактивный ударный беспилотник снабжен турбореактивным двигателем вместо обычного винтового двигателя внутреннего сгорания.

Такие дроны могут развивать скорость около 400-650 км/ч. Для сравнения, обычные "Шахеды" летят со скоростью примерно 150-250 км/ч. По скорости и принципу действия реактивные беспилотники приближаются к крылатым ракетам.

Из-за высокой скорости такие цели значительно сложнее перехватывать мобильным огневым группам и стандартным дронам-перехватчикам, рассчитанным на более медленные беспилотники.

Для борьбы с реактивными дронами могут потребоваться зенитные ракетные комплексы малой дальности и истребительная авиация.

Реклама

Кремль может изменять "теорию победы" в войне

Аналитики ISW предполагают, что Владимир Путин пересматривает свою так называемую "теорию победы" в войне против Украины. Ранее она в значительной степени опиралась на расчет, что российская армия сможет непрерывно наступать, пока не достигнет своих целей или не заставит Украину капитулировать.

На фоне медленного продвижения российских войск и контрнаступательных действий сил обороны Кремль, по оценке аналитиков, может делать все большую ставку на массированные дальние удары ракетами и реактивными беспилотниками.

В ISW считают, что зимой 2026-2027 годов Россия может усилить атаки на энергетическую и другую критически важную инфраструктуру Украины, рассчитывая таким образом усилить давление и достичь перелома к весне 2027 года.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва планирует потратить около 12 млрд долларов на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов. В то же время, аналитики обращают внимание на сложности с перехватом таких БПЛА и ограниченное количество ракет к системам Patriot.

Реклама

Новости партнеров