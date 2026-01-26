- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
Не только свет: в Киеве предупреждают о возможном отключении горячей воды
В Дарницком районе Киева рассматривают возможность временного отключения горячей воды из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
В Киеве могут временно приостановить горячее водоснабжение в отдельных жилых домах. Соответствующее обращение Дарницкой районной государственной администрации направлено руководителям управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд района.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В документе отмечается, что из-за массированных ракетных и дроновых ударов со стороны России в Дарницком районе, а также вследствие повреждения объектов энергетической инфраструктуры, возник дефицит тепловых и энергетических мощностей.
В связи с этим районные власти ссылаются на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской городской государственной администрации от 22 и 25 января 2026 года. Эти документы предусматривают дополнительные меры по стабилизации энергосистемы города.
Управляющим компаниям предложено совместно с КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция" организовать работы по временному отключению услуги горячего водоснабжения.
Речь идет именно о подготовительных мерах, а решения по конкретным домам будут приниматься с учетом ситуации с энергообеспечением.
Напомним, энергетики обновили графики подачи электроэнергии в Киевской области. Жителей призывают рационально использовать мощные электроприборы, когда появляется свет.