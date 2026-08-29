Обломки русского дрона упали на оболочке: горят квартиры и авто

На Оболони дон упал между жилыми домами / © Фото из открытых источников

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Вражеская атака наукраинскую столицу вечером субботы, 29 августа, привела к серьезным последствиям в спальном районе города. Обломки российского ударного беспилотника упали непосредственно на территорию между жилыми домами на Оболони, повлекшие возгорание квартин и автомобилей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия падения дрона на Оболони

Падение вражеского БпЛА повлекло за собой масштабное возгорание в большом 12-этажном доме. По предварительным данным, огонь быстро охватил жилые помещения со второго по пятый этажи.

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Очевидцы инцидента также сообщают о критической ситуации в самом дворе многоэтажки. Огонь перекинулся на припаркованные автомобили, которые сейчас пылают у дома.

Работа спасателей и текущая угроза

Сразу же после получения сообщения о падении беспилотника на место происшествия отправились все соответствующие экстренные службы столицы. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики и полицейские уже работают во дворе, пытаясь оперативно ликвидировать последствия вражеского удара.

Специалисты прилагают максимальные усилия для эвакуации людей из задымленных квартир и укрощения пламени. Точной информации о количестве пострадавших или масштабах материального ущерба городские власти пока не предоставляли.

Местные власти и военные упорно призывают киевлян оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги. Опасность столицы сохраняется.

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Напомним, после ночного обстрела 29 августа российские войска нанесли повторный удар по Киевской области , нанеся масштабные пожары на логистических объектах. Спасатели работают на грани возможностей.

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