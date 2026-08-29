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Обломки русского дрона упали на оболочке: горят квартиры и авто
В результате падения вражеского беспилотника в Оболонском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном жилом доме и загорелись припаркованные автомобили.
Вражеская атака наукраинскую столицу вечером субботы, 29 августа, привела к серьезным последствиям в спальном районе города. Обломки российского ударного беспилотника упали непосредственно на территорию между жилыми домами на Оболони, повлекшие возгорание квартин и автомобилей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия падения дрона на Оболони
Падение вражеского БпЛА повлекло за собой масштабное возгорание в большом 12-этажном доме. По предварительным данным, огонь быстро охватил жилые помещения со второго по пятый этажи.
Очевидцы инцидента также сообщают о критической ситуации в самом дворе многоэтажки. Огонь перекинулся на припаркованные автомобили, которые сейчас пылают у дома.
Работа спасателей и текущая угроза
Сразу же после получения сообщения о падении беспилотника на место происшествия отправились все соответствующие экстренные службы столицы. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики и полицейские уже работают во дворе, пытаясь оперативно ликвидировать последствия вражеского удара.
Специалисты прилагают максимальные усилия для эвакуации людей из задымленных квартир и укрощения пламени. Точной информации о количестве пострадавших или масштабах материального ущерба городские власти пока не предоставляли.
Местные власти и военные упорно призывают киевлян оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги. Опасность столицы сохраняется.
Напомним, после ночного обстрела 29 августа российские войска нанесли повторный удар по Киевской области , нанеся масштабные пожары на логистических объектах. Спасатели работают на грани возможностей.