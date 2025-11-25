Обстрел Киева оставил город без части маршруток: какие линии работают с перебоями

Общественный транспорт

Реклама

В столице существенно сократился выпуск маршрутных такси из-за утренних обстрелов 25 ноября.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в ходе атаки повреждено около 70 единиц подвижного состава.

На временные изменения могут повлиять маршруты: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 4 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Реклама

Перевозчики уже работают над возобновлением работы и пообещали в кратчайшие сроки увеличить количество транспорта на маршрутах.

Несмотря на это, большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных линий работает в штатном режиме. Ситуация контролируется, службы оперативно реагируют на все вызовы.

В Департаменте просят жителей города учитывать ограничения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах КГГА.

Напомним, в Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи. а количество пострадавших возросло до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений, в том числе один ребенок.