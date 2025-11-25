- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киева оставил город без части маршруток: какие линии работают с перебоями
Из-за утренних обстрелов Киева 25 ноября временно уменьшен выпуск маршрутных такси. Повреждены около 70 единиц транспорта, некоторые маршруты работают с ограничениями.
В столице существенно сократился выпуск маршрутных такси из-за утренних обстрелов 25 ноября.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в ходе атаки повреждено около 70 единиц подвижного состава.
На временные изменения могут повлиять маршруты: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 4 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.
Перевозчики уже работают над возобновлением работы и пообещали в кратчайшие сроки увеличить количество транспорта на маршрутах.
Несмотря на это, большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных линий работает в штатном режиме. Ситуация контролируется, службы оперативно реагируют на все вызовы.
В Департаменте просят жителей города учитывать ограничения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах КГГА.
Напомним, в Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи. а количество пострадавших возросло до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений, в том числе один ребенок.