Оставили раненого ребенка и скрылись: новые детали о действиях полиции во время теракта в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал новые детали о поведении патрульных во время стрельбы в Киеве.

По его словам, первый вызов в полицию был о хулиганстве, однако уже во время движения на место стражи порядка узнали о стрельбе и раненых.

«То, как они повели себя в этот момент – это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись», — заявил Клименко.

В то же время, министр подчеркнул, что не стоит обобщать этот случай на всю систему правоохранительных органов.

«Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. Но именно эти двое проявили психологическую слабость», – добавил он.

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, 18 апреля в Киеве произошел теракт: вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям. В сети появилось видео, на котором видно, как патрульные покидают место происшествия, не оказав помощь гражданским.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил о неизбежности ответственности для сбежавших с места происшествия правоохранителей.

В настоящее время эти сотрудники отстранены от службы, им объявлено подозрение. Продолжается служебное расследование.

Также сообщалось, что во время инцидента раненый мальчик просил полицейских помочь не ему, а его отцу.