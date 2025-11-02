Отключение света в Киевской области: какие графики будут действовать

Отключение света / © ТСН

Информацию о графиках отключений в Киевской области обновили. Будут действовать стабилизационные ограничения.

Об этом сообщает ДТЭК .

Киевщина: графики отключений на 2 ноября. В случае перемен будет оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Отключение в Киевской области 2 ноября

Ранее речь шла о том, какие ограничения будут действовать в Киеве.

