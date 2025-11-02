ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

Отключение света в Киевской области: какие графики будут действовать

В Киевской области 2 ноября будут действовать стабилизационные графики отключений.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Информацию о графиках отключений в Киевской области обновили. Будут действовать стабилизационные ограничения.

Об этом сообщает ДТЭК .

Киевщина: графики отключений на 2 ноября. В случае перемен будет оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Отключение в Киевской области 2 ноября

Отключение в Киевской области 2 ноября

Отключение в Киевской области 2 ноября

Отключение в Киевской области 2 ноября

Ранее речь шла о том, какие ограничения будут действовать в Киеве.

Детальнее об очередях — в материале ТСН.ua.

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie