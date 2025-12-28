Отопление в Киеве после атак РФ: остались ли районы без тепла

В Киеве возобновили теплоснабжение / © pexels.com

В Киеве возобновили подачу тепла для почти 400 тысяч домов после перебоев из-за ночной атаки 27 декабря.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, работы по восстановлению теплоснабжения продолжались полтора дня. Уже подали тепло более 3,5 тысяч зданий, включая жилые многоэтажки, детские сады и больницы.

В администрации подчеркнули, что восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и обеспечить бесперебойную подачу тепла во все районы города.

Местные жители получают информацию о состоянии теплоснабжения через официальные каналы КГГА и службы коммунальных предприятий.

Напомним, в Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки. К ликвидации последствий привлечено более 400 спасателей и 90 единиц специальной техники.