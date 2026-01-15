Под ударами – дома людей: власти сообщили о последствиях атаки на Киевщину

Последствия обстрелов Киевщины

В ночь на сегодняшний день российские войска снова нанесли удар по Киевской области. В Бучанском районе повреждено по меньшей мере восемь частных домов – в домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Пострадавшим жителям уже оказывают помощь.

О последствиях атаки сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, под ударом оказались мирные населённые пункты.

"Враг вновь атаковал Киевщину. Под ударами страны-террориста - мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой", - подчеркнул он.

Калашник также отметил, что власть работает совместно с общинами и партнерами, чтобы помочь людям, чьи дома испытали разрушения.

"Всем людям, чьи дома пострадали, уже предоставляется необходимая помощь. Мы работаем над этим вместе с местными властями и при поддержке международных партнеров", - сказал глава ОВА.

Начальник КОВА призвал жителей области соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, российская армия активизировала воздушные удары в направлении столицы, используя новый тип вооружения – реактивные беспилотники. Украинским защитникам удалось перехватить все запущенные аппараты.