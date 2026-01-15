- Дата публикации
Под ударами – дома людей: власти сообщили о последствиях атаки на Киевщину
Российские войска ночью атаковали Киевскую область. В Бучанском районе повреждены восемь частных домов. Николай Калашник призвал жителей не игнорировать воздушные тревоги.
В ночь на сегодняшний день российские войска снова нанесли удар по Киевской области. В Бучанском районе повреждено по меньшей мере восемь частных домов – в домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Пострадавшим жителям уже оказывают помощь.
О последствиях атаки сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, под ударом оказались мирные населённые пункты.
"Враг вновь атаковал Киевщину. Под ударами страны-террориста - мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой", - подчеркнул он.
Калашник также отметил, что власть работает совместно с общинами и партнерами, чтобы помочь людям, чьи дома испытали разрушения.
"Всем людям, чьи дома пострадали, уже предоставляется необходимая помощь. Мы работаем над этим вместе с местными властями и при поддержке международных партнеров", - сказал глава ОВА.
Начальник КОВА призвал жителей области соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, российская армия активизировала воздушные удары в направлении столицы, используя новый тип вооружения – реактивные беспилотники. Украинским защитникам удалось перехватить все запущенные аппараты.