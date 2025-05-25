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Происхождение Киева: историки рассказали о двух версиях
А крестили киевлян в реке Почайной – притоке Днепра.
По версиям исследователей, исторический Киев начался с Подола или Старокиевской горы. Обе территории имеют право на жизнь и считаться началом столицы Украины.
Об этом говорилось в интервью для " РБК-Украина " ученой Музея истории Киева Наталии Пинчук.
«Исследующие Подол говорят, что Киев начался оттуда. Другие — что из верхнего города, в частности, Старокиевской горы, где ныне Музей истории Украины», — рассказала она.
Исследовательница напомнила, что Подол был торговым центром Киева. Там размещался большой порт, а на Почтовой площади археологи нашли остатки улицы времен Киевской Руси.
Верхний город — административный и духовный центр. А парадным входом служили Золотые ворота, построенные в XI в. Название связывают с Константинополем, золотомитом или золоченой церковью над воротами.
Интересно, что крестили киевлян, согласно летописям, в реке Почайной — притоке Днепра. Она до сих пор существует, хоть и преимущественно под землей. Увидеть ее можно у современной станции метро «Почайна».
«Под землей еще много тайн. Раскопки продолжаются, и предстоит много открытий», — рассказала ученая.
Напомним, 25 мая — День Киева. Его обычно отмечают, когда столица заполняется ароматом цвета знаменитых каштанов.
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