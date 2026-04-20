Подозрительный предмет в гимназии Киева: что происходит на Осокорках
В Киеве на Осокорках в школе эвакуировали детей из-за подозрительного предмета. На месте работают специалисты.
В Киеве на Осокорках в младшей школе гимназии Киевская Русь обнаружили подозрительный предмет, после чего всех детей эвакуировали.
Об этом сообщают очевидцы с места происшествия, передает корреспондент ТСН.ua.
По имеющейся информации, учащихся вывели в подземный паркинг. С 14:00 в здание школы никого не пускают.
Вероятно, на месте работают пиротехнические службы, проверяющие находку. Остальные детали пока уточняются.
Напомним, в конце марта по Украине покатилась волна сообщений о якобы заминировании административных зданий и школ в семи областях. На локациях работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и патрульные.