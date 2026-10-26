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Погода резко изменится: что принесет антициклон Киеву в конце октября

Антициклон принесет столице и области несколько спокойных дней без дождей, хотя из-за высокой влажности местами возможен туман.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Погода в Киеве

Погода в Киеве / © ТСН

В Киеве и Киевской области с 27 по 31 октября ожидается спокойная погода без существенных осадков. Регион будет под влиянием поля высокого давления от мощного антициклона.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Синоптики объясняют, что атмосферные фронты будут обходить Киевщину, поэтому дождей в ближайшие дни не прогнозируют. В то же время из-за высокой влажности отдельные облака иногда могут приносить туман.

Ветер будет преобладать северо-восточный умеренной скорости.

Температура будет оставаться комфортной для конца октября. По Киевской области ночью прогнозируют 3–8° тепла, а 27 октября – 5–10°. Днем воздух будет прогреваться до 10-15°, а 30-31 октября - до 8-13°.

В Киеве ночью ожидается 6–8° тепла, днем – 10–12°. При этом 27 октября температура будет примерно на два градуса выше как ночью, так и днем.

Таким образом, завершение октября в столице и области пройдет преимущественно без дождей и резких температурных колебаний.

Погода в Украине 26 октября

26 октября на большей части Украины ожидается облачная и дождливая погода. На западе местами прогнозируют сильные осадки, а в Карпатах мокрый снег.

В северных и центральных областях пройдут небольшие дожди, в то время как на юге и востоке преимущественно без осадков. Высокую температуру днем прогнозируют в южных областях — до +16°.

В Киеве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

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