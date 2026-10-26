Погода резко изменится: что принесет антициклон Киеву в конце октября

Погода в Киеве / © ТСН

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В Киеве и Киевской области с 27 по 31 октября ожидается спокойная погода без существенных осадков. Регион будет под влиянием поля высокого давления от мощного антициклона.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

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Синоптики объясняют, что атмосферные фронты будут обходить Киевщину, поэтому дождей в ближайшие дни не прогнозируют. В то же время из-за высокой влажности отдельные облака иногда могут приносить туман.

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Ветер будет преобладать северо-восточный умеренной скорости.

Температура будет оставаться комфортной для конца октября. По Киевской области ночью прогнозируют 3–8° тепла, а 27 октября – 5–10°. Днем воздух будет прогреваться до 10-15°, а 30-31 октября - до 8-13°.

В Киеве ночью ожидается 6–8° тепла, днем – 10–12°. При этом 27 октября температура будет примерно на два градуса выше как ночью, так и днем.

Таким образом, завершение октября в столице и области пройдет преимущественно без дождей и резких температурных колебаний.

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Погода в Украине 26 октября

26 октября на большей части Украины ожидается облачная и дождливая погода. На западе местами прогнозируют сильные осадки, а в Карпатах мокрый снег.

В северных и центральных областях пройдут небольшие дожди, в то время как на юге и востоке преимущественно без осадков. Высокую температуру днем прогнозируют в южных областях — до +16°.

В Киеве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

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