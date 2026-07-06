Погода резко ухудшится: в Киевской области прогнозируют сильные порывы ветра

Ветер / © pixabay.com

Реклама

На территории Киевской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В ближайшее время с содержанием до конца суток 6 июля в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Реклама

Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

Такой уровень означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для населения, транспорта и объектов инфраструктуры.

Жителям области следует соблюдать осторожность на улице, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать пребывания вблизи линий электропередач.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

Реклама

Новости партнеров