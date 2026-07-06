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Погода резко ухудшится: в Киевской области прогнозируют сильные порывы ветра
В Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра, которые удержатся до конца суток 6 июля.
На территории Киевской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В ближайшее время с содержанием до конца суток 6 июля в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.
Такой уровень означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для населения, транспорта и объектов инфраструктуры.
Жителям области следует соблюдать осторожность на улице, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать пребывания вблизи линий электропередач.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.