ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Погода резко ухудшится: в Киевской области прогнозируют сильные порывы ветра

В Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра, которые удержатся до конца суток 6 июля.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Ветер

Ветер / © pixabay.com

На территории Киевской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В ближайшее время с содержанием до конца суток 6 июля в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

Такой уровень означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для населения, транспорта и объектов инфраструктуры.

Жителям области следует соблюдать осторожность на улице, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать пребывания вблизи линий электропередач.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie