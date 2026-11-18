Правоохранители задержали девушку / © Полиция Киева

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В Киеве 19-летняя девушка по заказу спецслужб РФ отравила служившего в ВСУ иностранца. Правоохранители задержали исполнительницу преступления.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Подозреваемая предоставила свой аккаунт в соцсетях куратору, который от ее имени общался с бывшим военным и договорился о встрече. Во время «свидания» нарушительница дала мужчине выпить неизвестное вещество, от действия которого он менее чем через час умер. Все это время девушка снимала потерпевшего на видео для отчета вражеским спецслужбам. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

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Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в квартире в Оболонском районе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, установившая, что погибшим является 32-летний иностранец, служивший в ВСУ по контракту, срок действия которого истек несколько месяцев назад.

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Оболонского управления полиции и с помощью специалистов управления уголовного анализа выяснили, что накануне мужчина снял квартиру для встречи с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств.

© Полиция Киева

Правоохранители установили, что злоумышленница — нигде не работающая 19-летняя киевлянка. Ее разыскали в одном из поселков Черкасской области, где она скрывалась в заброшенном доме.

По данным следствия, с девушкой в одном из мессенджеров связался куратор российской спецслужбы, предложивший ей заработать 1 000 долларов, выполнив его «задачу», и попросил доступ к ее аккаунту в мессенджере.

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Более месяца вражеский агент из личного профиля киевлянки переписывался с мужчиной, побуждая его к близким отношениям. В дальнейшем от имени девушки он пригласил военного на свидание в Киев и попросил арендовать квартиру. В частности, накануне приезда иностранца в столицу злоумышленник приказал исполнительнице прийти в оговоренное место и забрать бутылку с неизвестным содержимым, которое она должна была дать ему выпить.

Во время встречи с военным злоумышленница незаметно налила жидкость в рюмку с алкоголем и дала ее выпить мужчине. После того как мужчина умер, фигурантка забрала из его карманов деньги, заперла квартиру и скрылась с места происшествия.

По заключению экспертизы, причиной смерти мужчины стало отравление.

© Полиция Киева

Следователи Оболонского управления полиции задержали девушку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры сообщили ей о подозрении по п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенному по заказу. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Киевской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в умышленном убийстве 21-летнего офицера. По версии следствия, во время встречи она добавила ядовитое вещество к военному напитку. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По данным следствия, трагедия произошла 1 октября около 19.00. Офицер и девушка вместе употребляли алкоголь в арендованной на сутки квартире. Когда мужчина вышел из комнаты, подозреваемая, как считают правоохранители, подсыпала к его напитку неизвестное ядовитое вещество. Военный выпил напиток, не подозревая об опасности.

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