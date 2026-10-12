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ТСН в социальных сетях

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Россияне полностью уничтожили завод масел на Киевщине: производство остановлено

В Киевской области после серии российских атак беспилотниками полностью уничтожен завод «КСМ ПРОТЕК», который производил смазочные материалы. Работа предприятия остановлена.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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ГСЧС (иллюстративное фото)

ГСЧС (иллюстративное фото) / © Getty Images

В Киевской области в результате серии российских атак беспилотниками были полностью уничтожены производственные мощности предприятия «КСМ ПРОТЕК», специализировавшегося на производстве смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным предприятия, атаки продолжались с 10 по 11 октября 2026 года. В результате были уничтожены производственные помещения, технологическое оборудование и инфраструктура.

В компании отметили, что за предприятием стояли годы работы, значительные инвестиции, команда специалистов и отлаженные технологические процессы.

«КСМ ПРОТЕК» была частью украинского промышленного сектора и обеспечивала рынок смазочными материалами украинского производства.

В компании подчеркнули, что последствия атаки повлияли не только на самое предприятие, но и на его работников, клиентов и партнеров. Из-за полного уничтожения производства деятельность завода остановлена.

Напомним, 11 октября в Киеве после дроновой атаки в нескольких районах исчезли свет и вода. В ДТЭК подтвердили аварийные отключения в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах из-за атаки, а в «Укрэнерго» отметили, что враг поразил энергообъект.

Россия усиливает удары по украинской экономике

Ранее ТСН.ua писал, что Россия существенно усилила удары по украинской гражданской и экономической инфраструктуре. По оценкам, только за сентябрь ущерб мог достигнуть около 10 млрд долларов.

Под атаками оказываются торговые и строительные центры, склады, магазины, АЗС, железнодорожная инфраструктура и учебные заведения. Особенно ощутимы стали потери в логистике и транспорте: с начала года повреждены сотни локомотивов и десятки крупных станций.

По пессимистическому сценарию, если интенсивность атак сохранится, к концу года потери отдельных видов инфраструктуры могут существенно возрасти. В то же время эксперты считают, что усиление ПВО, использование антидронов, РЭБ и децентрализация составов могут значительно снизить масштабы разрушений.

Отдельно отмечалось, что прифронтовые регионы несут значительно большие потери, тогда как в центральных и западных областях масштабы повреждений пока ниже.

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