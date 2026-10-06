Понтоны Киев не спасут: экс-министр предупредил об опасности масштабного коллапса на берегах Днепра

Днепр / © pexels.com

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Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян скептически оценил возможность компенсировать понтонными переправами значительную часть пропускной способности киевских мостов в случае их повреждения. По его мнению, такие переправы имеют существенные ограничения и не подходят всем видам транспорта.

Об этом Емельян заявил в эфире «Вечер.LIVE».

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Он назвал «очень смелым» заявление о том, что понтонные переправы смогут обеспечить не менее половины нынешней пропускной способности мостов.

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«Нужно понимать, что такое заезд на понтон, что такое переезд через понтон, какова его пропускная способность и выезд на другой берег. Я уже не говорю о том, что и с той, и с другой стороны должна существовать инфраструктура», — пояснил Емельян.

Отдельной проблемой он назвал возможное использование таких переправ общественным транспортом. По мнению экс-министра, перевозить по понтонам большое количество пассажиров может быть небезопасно.

«Я не могу представить себе трамвай или троллейбус, который будет проезжать по понтону. Поэтому точно нет», – сказал он.

Емельян считает, что понтонные переправы больше подходят для частного и легкого транспорта.

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"Это все-таки для частного транспорта или легкого транспорта, точно не для грузового потока", - подчеркнул он.

Особенно сложной, по его словам, будет ситуация с тяжелыми грузовиками. Емельян напомнил, что Южный мост является важной транзитной артерией для больших грузов, двигающихся в восточном направлении.

Поэтому перенаправление такого потока на понтонные переправы он назвал решением, требующим очень серьезной оценки рисков и возможностей инфраструктуры.

Что известно о резервных переправах и защите мостов в Киеве

Похожую оценку ранее давал доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий. По его словам, понтонные переправы не смогут полноценно заменить киевские мосты из-за ограничений нагрузки и нехватки необходимой инфраструктуры на берегах Днепра.

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Специалист объяснял, что для полноценного движения не хватает подготовленных подъездов, обустроенных съездов и самих понтонных конструкций с характеристиками, позволяющими пропускать большие транспортные потоки.

В то же время в Киеве уже определили места для резервных маршрутов между левым и правым берегами. По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, речь идет о насыпных дамбах с понтонными переправами.

В Киеве также запустят дополнительные рейсы городской электрички по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи. Они должны помочь пассажирам быстрее передвигаться по столице из-за усложненного движения на мостах.

Параллельно Украина применяет автоматизированные турели для защиты мостовых переходов от воздушных атак. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что с помощью таких установок уже сбивали реактивные беспилотники, в частности Герань-5.

По его словам, системы используют машинное зрение и элементы искусственного интеллекта, что позволяет работать даже по скоростным целям. В то же время, зона их эффективного поражения остается ограниченной из-за пулеметного вооружения.

На фоне атак КМВА также изменила правила движения по мостам во время воздушной тревоги. На Южном мосту движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут после объявления тревоги.

На Подольско-Воскресенском мосту движение по обоим направлениям останавливают на 15 минут после объявления или отбоя тревоги. По Северному, Дарницкому мостам, мосту Патона и мосту Метро разрешено двигаться без таких ограничений.

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