После атаки на Киев у части горожан исчез интернет: что произошло с дата-центрами

Отключение интернета / © ТСН

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В Киеве после вражеской атаки произошли перебои в работе части интернет-провайдеров.

О проблемах со связью сообщили «Паутина» и UTELS.

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В Киеве после вражеской атаки произошли перебои в работе части интернет-провайдеров. / © ТСН

В «Паутине» заявили о масштабной аварии из-за повреждения одного из дата-центров. В результате часть абонентов может оставаться без интернета.

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Специалисты провайдера уже работают над обновлением сети.

Об аналогичных проблемах сообщили и в UTELS. По данным компании, во время атаки был поврежден дата-центр в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера.

Пока оборудование обесточено, поэтому у части абонентов возможны перебои со связью или полное отсутствие услуг.

Аварийные бригады UTELS уже работают на месте и восстанавливают оборудование и сеть. Оба провайдера призвали абонентов отнестись к ситуации с пониманием.

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В то же время волонтер Сергей Стерненко призвал киевлян заранее позаботиться о резервных средствах связи — в частности Starlink или других альтернативных решениях, которые можно приобрести также совместно с ОСМД.

"Цель россиян - не только бить по энергетике столицы, но и разрушить все АЗС, датацентры провайдеров и операторов. Сейчас есть время позаботиться об обеспечении себя всем необходимым", - написал волонтер.

Атака на Киев 23 сентября - что известно

Утром 23 сентября Киев находится под атакой беспилотников. В столице раздавались сирены и взрывы, зафиксирован ряд попаданий. По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, еще восемь пострадали, четверо из них находятся в больницах.

В Голосеевском районе БПЛА упали на крышу нежилого здания, территорию объекта транспортной инфраструктуры и четырехэтажный бизнес-центр.

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В Соломенском районе повреждено здание магазина, а также зафиксировано попадание БпЛА в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

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