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После атаки на Киев у части горожан исчез интернет: что произошло с дата-центрами
У части киевлян возникли перебои с Интернетом после вражеской атаки. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.
В Киеве после вражеской атаки произошли перебои в работе части интернет-провайдеров.
О проблемах со связью сообщили «Паутина» и UTELS.
В «Паутине» заявили о масштабной аварии из-за повреждения одного из дата-центров. В результате часть абонентов может оставаться без интернета.
Специалисты провайдера уже работают над обновлением сети.
Об аналогичных проблемах сообщили и в UTELS. По данным компании, во время атаки был поврежден дата-центр в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера.
Пока оборудование обесточено, поэтому у части абонентов возможны перебои со связью или полное отсутствие услуг.
Аварийные бригады UTELS уже работают на месте и восстанавливают оборудование и сеть. Оба провайдера призвали абонентов отнестись к ситуации с пониманием.
В то же время волонтер Сергей Стерненко призвал киевлян заранее позаботиться о резервных средствах связи — в частности Starlink или других альтернативных решениях, которые можно приобрести также совместно с ОСМД.
"Цель россиян - не только бить по энергетике столицы, но и разрушить все АЗС, датацентры провайдеров и операторов. Сейчас есть время позаботиться об обеспечении себя всем необходимым", - написал волонтер.
Атака на Киев 23 сентября - что известно
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В Голосеевском районе БПЛА упали на крышу нежилого здания, территорию объекта транспортной инфраструктуры и четырехэтажный бизнес-центр.
В Соломенском районе повреждено здание магазина, а также зафиксировано попадание БпЛА в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.