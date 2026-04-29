Одиозного ректора КНУ уволили, но не из-за секс-скандала: что известно об отставке Бугрова

Владимир Бугров

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко из-за завершения пятилетнего контракта. Несмотря на это, он заявил, что планирует снова баллотироваться на должность руководителя вуза.

Об этом Бугров сообщил в комментарии для "УП. Жизнь".

Контракт Владимира Бугрова истек 29 апреля 2026 года. Теперь в КНУ должны провести выборы ректора. Конкурс на должность объявили еще в марте.

В соцсетях одновременно начали писать, что Бугров якобы не сможет участвовать в выборах из-за дела о недостоверном декларировании, в котором он был признан виновным. Сам экс-ректор это отрицает и утверждает, что юридических оснований для запрета нет.

По словам Бугрова, закон различает "коррупционное правонарушение" и "правонарушение, связанное с коррупцией". Он заявил, что он признан виновным именно во втором случае, а за недостоверное декларирование назначили штраф в 17 тысяч гривен.

"Я не соглашаюсь, что оно недостоверно, поэтому в дальнейшем буду принимать меры в правовой плоскости. В Законе Украины о высшем образовании указано, что должность ректора не может занимать человек, привлеченный к ответственности именно из-за коррупционного нарушения. Поэтому я имею право баллотироваться", - сказал Бугров.

Он также подтвердил, что намерен участвовать в следующих выборах ректора КНУ.

Что известно о скандале с Бугровым

Имя Владимира Бугрова ранее не раз фигурировало в скандалах, связанных с Киевским национальным университетом имени Шевченко.

13 марта 2026 года "Украинская правда" опубликовала материал, в котором одна из бывших студенток рассказала, что официальная страница Бугрова в Instagram якобы "лайкала" откровенные фото ее сокурсницы.

Кроме того, еще на рубеже 2021-2022 годов в анонимном Telegram-канале "Бугров-leaks" появилась переписка эротического характера. У них мужчина, похожий на ректора, якобы договаривался об интимных встречах со студентками и обменивался откровенными фото.

Одна из студенток, упоминавшаяся в этих переписках, не подтвердила "Украинской правде" их правдивость.

На фоне этих скандалов у стен главного корпуса КНУ проходили студенческие протесты. Участники акций потребовали от руководства университета публичных объяснений и призвали отстранить Бугрова от должности на время расследования.

Во время митингов студенты скандировали "КНУ - не бордель", "Бугров - на экспертизу" и "Слышь студенчество или иди".

