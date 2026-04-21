Постоянно ходил с оружием: что известно о мужчине, которого задержали с карабином и сотней патронов в ЖК Киева

У задержанного в киевском ЖК мужчину изъяли оружие и патроны

В Киеве задержан 37-летний мужчина, который с оружием в руках разгуливал по территории жилого комплекса в Днепровском районе. Вооруженного человека вчера вечером заметили соседи и немедленно вызвали правоохранителей.

Подробности о задержанном мужчине ТСН.ua рассказали в полиции Киева.

Полицейские установили квартиру, где проживает подозреваемый, и задержали его согласно статьи 208 УПК Украины. Во время обыска был изъят целый арсенал:

карабин «Кольт М-4»

охотничье ружье

около 200 патронов

Все вещественные доказательства изъяты. Их происхождение и цель хранения устанавливаются в рамках уголовного производства.

Страх перед терактом и задержание

Появление вооруженного человека во дворе вызвало большую тревогу среди киевлян. На фоне последних новостей о теракте в Голосеевском районе Киева жители столицы находятся в состоянии повышенной бдительности. Именно поэтому сосед с автоматом в руках вызвал волну паники в жилом комплексе.

Предварительно установлено, что фигурант находился у соседа вместе с оружием, а затем вышел на улицу и направлялся через территорию ЖК к своей квартире. Именно в этот момент его заметили другие жители и вызвали правоохранителей. При задержании у мужчины были признаки опьянения.

Позиция полиции: о теракте речь не идет

Несмотря на наличие автоматического оружия и общую напряженность в городе, правоохранители отмечают, что в данном случае речь не идет о подготовке нападения.

«Задержанному 37 лет. Он не военный. Известно, что работает на СТО. Сейчас устанавливается, почему мужчина ходил с оружием. Но о теракте речь не идет — он не стрелял и никому не угрожал. Все это еще будет устанавливаться в рамках уголовного производства», — рассказывают в полиции Киева.

В настоящее время сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием). Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Что говорят соседи: «Всегда ходил в форме»

Жители жилого комплекса отмечают, что задержанный ранее не вызывал подозрений, хотя его поведение было несколько специфическим.

Муж ездил на мотоцикле, его видели с женщиной и ребёнком. Больше всего соседей удивило, что он постоянно ходил в военной форме и с оружием, но это было до теракта на Демеевской.

«Есть ли у задержанного разрешение на оружие — будет установлено в рамках уголовного производства», — подытожили правоохранители.

Напомним, инцидент произошел накануне, 20 апреля, около 23:10 на улице Каховской. Задержанным оказался местный житель, арендующий жилье в этом комплексе.