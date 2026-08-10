Пустые полки в магазинах испугали киевлян: стоит ли запасаться продуктами

Пустые полки в магазинах

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В ряде крупных торговых сетей Киева в минувшие выходные покупатели заметили пустые полки и отсутствие части привычных товаров. Причиной послужили прицельные российские удары по складам с продукцией в середине недели. В то же время эксперты подчеркивают, что говорить о дефиците продуктов пока нет оснований. Поставка в большинство магазинов может вернуться к привычным объемам примерно через неделю-полторы.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал УНИАН, что в отдельных магазинах сейчас действительно не хватает яиц, овощей или фруктов, однако эти товары остаются доступными в других сетях.

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«Неделя понадобится, возможно, немного больше, чтобы наладить систему снова. Максимум полторы недели – и, я думаю, ситуация наладится», – прогнозирует он.

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Усс напомнил, что похожая ситуация была в Киеве в конце февраля 2022 года. Тогда из-за боевых действий и перекрытых путей поставки пустые полки в магазинах наблюдались около двух недель, однако уже на третьей неделе ситуация начала нормализоваться.

По его словам, сейчас условия значительно лучше, поскольку пути поставки в столицу не перекрыты.

Подорожают ли продукты

Эксперты пока не ожидают заметного роста цен из-за временных проблем со снабжением.

Иван Усс отмечает, что сети, не пострадавшие от ударов, пока не повышали цены. По его мнению, ситуация может измениться только повышающимся ценам. в случае, если логистические проблемы продлятся две недели или дольше.

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«Другие сети могут попытаться заработать на возросшем спросе. Иначе повышать цены будет опасно – вы можете наоборот проиграть конкуренцию и потерять свою долю на рынке», – объяснил эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также не видит оснований для роста цен.

По его словам, в Киеве работает множество торговых сетей, небольших магазинов и рынков, поэтому между продавцами сохраняется высокая конкуренция.

«Если бы у нас работала одна сеть — безусловно, мы бы увидели рост цен. Но у нас абсолютно конкурентная среда — так с какой стати будут подниматься цены?» – отметил Пендзин.

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Главная проблема - логистика

Экономист отмечает, что дефицита продуктов питания в Украине нет. Нынешние трудности связаны, прежде всего, с нарушением логистики после ударов по составам.

В то же время Пендзин считает, что торговым сетям следует пересмотреть систему хранения и поставок товаров.

По его мнению, большое количество продукции не должно сконцентрироваться в крупных логистических хабах. В то же время сетям следует перейти к более децентрализованной системе, как это ранее сделали поставщики горючего.

«Это не последние обстрелы. Торговые сети должны сделать то, что одно время сделали поставщики горюче-смазочных материалов — децентрализация поставок», — подытожил Пендзин.

Напомним, российские оккупанты нанесли массированные удары по логистическим центрам Украины. Будет ли дефицит товаров, как реагирует бизнес и что предлагает правительство — в материале ТСН.

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