"Пьяницы и коррупционеры": КГГА и Ткаченко поссорились из-за вопросов мобилизации

Киев. / © Pexels

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Киевская городская государственная администрация обнародовала публичное обращение к председателю Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко, обвинив его в затягивании согласования важных решений, в частности по мобилизации и обороне столицы. Ткаченко ответил, что на обвинение отреагирует публично и обвинил команду Кличко в дезинформации.

По словам КГГА, с начала 2025 года глава КГГА не подписал около 60 предписаний.

Сообщение КГГА. / © КМДА

Речь идет о документах, касающихся социальной помощи, образовательной сферы, а также решениях, связанных с мобилизацией и защитой Киева. Поскольку часть этих предписаний содержит конфиденциальную информацию, их нельзя согласовать онлайн – нужна физическая подпись на бумажном носителе.

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"Это значительно усложняет обеспечение жизнедеятельности города, что является угрожающей ситуацией во время военной агрессии врага", - говорится в заявлении КГГА, опубликованном 7 июля.

В сообщении также приведены ссылки на перечень документов, которые с января по июль были отправлены на подпись в КМВА, но остаются несогласованными. Среди них – решения об обследовании поврежденных объектов, признании предприятий критически важными и другие вопросы, требующие немедленной реакции.

Что ответил Ткаченко

Позже в тот же день Тимур Ткаченко опубликовал ответ, в котором отверг обвинения и анонсировал открытую пресс-конференцию. По его словам, там будут представлены документы, которые опровергнут утверждение КГГА.

Ответ Ткаченко. / © Скриншот

"Подчиненные Виталия Кличко в очередной раз нагло соврали ради политического пиара", - написал он. Также чиновник посоветовал КГГА заняться собственными обязанностями – убрать пьяниц и коррупционеров, направить средства на ПВО, укрытие и поддержку ветеранов.

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