Пьяный водитель трактора в Киевской области насмерть сбил 6-летнюю девочку: подробности

ДТП

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В Киевской области сообщили о подозрении 22-летнему водителю трактора, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. В аварии погибла 6-летняя девочка.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Велосипед

Что известно об аварии

Трагическое событие произошло 3 августа около 10:30 в селе Землянка Кагарлыкской общины.

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По предварительным данным полиции, водитель трактора с загруженным прицепом во время обгона не выдержал безопасной боковой дистанции и задел велосипед, которым ехал ребенок. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Во время проверки правоохранители установили, что водитель был под хмельком — в его организме обнаружили 1,69 промилле алкоголя.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Ранее в Одесской области произошла трагедия — 38-летняя женщина, выезжая микроавтобусом со двора, случайно сбила своего годовалого сына. По предварительным данным, ребенок выбежал под колеса автомобиля, а от полученных травм погиб на месте. На месте происшествия работали стражи порядка, которые устанавливают все обстоятельства трагедии. Полиция еще раз призвала водителей перед началом движения тщательно проверять, нет ли рядом детей или людей в «слепой зоне» автомобиля.

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