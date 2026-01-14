Работал без передышки на морозе: в Киеве на рабочем месте погиб работник теплоэнерго

В Киеве погиб работник теплоэнерго / © pixabay.com

В результате атак РФ на Киев и тяжелых погодных условий в городе сложилась критическая ситуация с поставкой тепла и электричества в дома горожан. Коммунальные службы столицы работают в сверхсложных условиях — в мороз, часто много часов без сна и отдыха, чтобы устранить аварии и повреждения. К сожалению, эта нагрузка иногда приводит к невосполнимым потерям — человеческим жизням.

О трагедии в Оболонском районе столицы сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Что произошло

Трагедия произошла вечером 14 января в Оболонском районе. Бригада «Киевтеплоэнерго» разгружала оборудование генератора для обеспечения автономного питания котельных, чтобы в квартирах киевлян было тепло, несмотря на отключение света.

В ходе этих работ погиб один из работников предприятия. О точной причине смерти пока не сообщается.

Работа на грани возможностей

В КГГА отметили, что аварийные бригады сейчас работают на грани человеческих сил.

«Работал на морозе, без передышки, чтобы киевляне имели тепло. К сожалению, цена такой работы иногда – жизнь. Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой… К сожалению, это сказывается», — говорится в сообщении.

Городские власти выразили искренние соболезнования семье погибшего энергетика и всему коллективу КП «Киевтеплоэнерго».

Этот случай в который раз напоминает, какой ценой дается содержание критической инфраструктуры города во время войны и энергетического террора.

Напомним, президент объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине. В Киеве будет создан координационный штаб, который будет сообщать о ситуации в городе с электроэнергией и не только.