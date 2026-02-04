Разбитую Дарницкую ТЭЦ показали изнутри: шокирующие кадры последствий обстрелов РФ (видео)

Последствия ударов по киевским ТЭЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Разрушение на Дарницкой теплоэлектроцентрале в Киеве впервые продемонстрировали в социальных сетях.

Кадры изнутри объекта обнародовало агентство Interfax-Ukraine.

Дарницкая ТЭЦ получила значительные повреждения в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 3 февраля. Удар был нанесен в период рекордных морозов — до -25°C, когда станция работала исключительно для обеспечения теплом жилых районов столицы. Из-за обстрелов предприятие временно прекратило работу, а сотни тысяч киевлян остались без теплоснабжения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что у Дарницкой ТЭЦ не было ни одного военного назначения и специализировалось только на производстве тепла для населения.

«Дарницкая ТЭЦ, ориентированная исключительно на обеспечение людей теплом, получила сильные повреждения. Это очередное военное преступление России», — заявил Шмыгаль.

По его словам, план восстановления уже сформирован, однако возвращение станции к полноценной эксплуатации потребует значительного времени.

В компании Евро-Реконструкция, которая эксплуатирует ТЭЦ, сообщили, что на объекте продолжаются детальные технические обследования. Специалисты совместно с профильными службами оценивают масштабы разрушений и готовятся поэтапно к восстановительным работам после проверки каждого узла оборудования.

Напомним, во время этой атаки российские войска целили по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавшим в режиме обогрева жилых кварталов. Удары по энергетическим объектам произошли одновременно с обстрелами многоэтажных домов, что привело к масштабным гуманитарным последствиям.