208
1 мин

Ревность привела к смертельной драке в Киеве: мужчина убил знакомого

В Киеве из-за ревности 34-летний мужчина жестоко избил умершего на месте знакомого. Полиция задержала подозреваемого.

Кирилл Шостак
Полиция

Полиция / © Pixabay

В Киеве мужчина из-за ревности жестоко избил знакомого, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция задержала нападающего, которому грозит семь с половиной лет заключения.

Об этом сообщает Полиция Киева.

В Киеве мужчина убил знакомого из-за конфликта. / © Полиция Киева

48-летнего пострадавшего без признаков жизни обнаружил его товарищ, который не смог дозвониться и решил проверить ситуацию по месту жительства.

По информации правоохранителей, погибший накануне пригласил гостя — 34-летнего мужчину и женщину, с которыми совместно употреблял алкоголь. Во время встречи гость приревновал свою спутницу к хозяину дома и жестоко избил его.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские оперативно задержали нападающего, который теперь проведет семь лет и шесть месяцев за решеткой.

Напомним, в Киеве мужчина избил и ограбил девушку после свидания. Злоумышленник вернулся в квартиру девушки якобы за "забытым" кошельком, но его настоящей целью было ограбление.

