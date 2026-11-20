Атака на Киев. / © Associated Press

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С ночи армия РФ мощно атакует Киев баллистическими ракетами и дронами. По утрам известно, что в столице есть погибшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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«В результате вражеской атаки на столицу погибли три человека», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, мэр Виталий Кличко добавил, что, по предварительной информации, жертвами стали работники «Киевводоканала».

«Есть также пострадавшие. Предварительно около 15 человек», — подчеркнул городской голова.

Атака на Киев 20 ноября — что известно

Российские войска атакуют столицу баллистикой и беспилотниками от 01:19. В столице произошли попадания. В частности последствия фиксируют в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах.

По данным властей, Россия повредила три моста в Киеве – Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Часть переправ была закрыта для транспорта, на других введены ограничения.

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К утру стало известно, что в трех районах Киева — Печерском, Соломенском и Голосеевском — остановился электротранспорт из-за отсутствия напряжения в энергосистеме, также изменены маршруты трех автобусов из-за перекрытия Подольского мостового перехода.

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