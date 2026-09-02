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Россия может ударить по мостам в Киеве: офицер ВСУ предупредил о коллапсе

Россия может попытаться бить по мостам в Киеве, что чревато серьезными проблемами для столицы.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Мост-метро в Киеве (иллюстративное фото)

Мост-метро в Киеве (иллюстративное фото)

Российские войска могут попытаться наносить удары по мостам Киева.

Такую оценку высказал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский в эфире "Киев24"

По его словам, одним из потенциальных направлений российских атак могут стать киевские мосты.

«Мосты в их планах есть, я в этом уверен. И они будут бить по мостам в Киеве. И это будет коллапс», – заявил Ярославский.

Военный также задал вопрос, есть ли у столичных властей резервный план на случай серьезных повреждений мостовой инфраструктуры и необходимости ее быстрого восстановления.

«Я не знаю, кто думает об этом – мэрия Киева или нет. Есть у них там какой-нибудь план Б, как это ремонтировать», — сказал он.

В Киеве запускают временный автобусный маршрут

Напомним, с 3 сентября в Киеве начнет курсировать временный автобус №1М, который соединит станции метро «Лесная» и «Дворец Спорта».

Маршрут будет проходить вдоль наземной части красной линии метро через Броварской проспект, мост Метро и центр столицы. В часы пик на линию планируют выводить 12 автобусов.

Ранее утром 2 сентября российские войска атаковали центр Киева реактивными дронами. Под удар попали учебные корпуса Национального университета пищевых технологий на улице Владимирской.

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