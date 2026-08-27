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ТСН в социальных сетях

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Россия целый день терроризирует Киев реактивными дронами: в воздушных силах назвали масштабы атаки

Россия в течение всего дня атаковала Украину ударными беспилотниками, большинство из которых направилось в Киев.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Россия атакует Украину беспилотниками

Россия атакует Украину беспилотниками / © tsn.ua

В течение 27 августа Россия атаковала Украину около 140 ударных беспилотников. Более 100 из них были реактивными, а большинство дронов противник направил в сторону Киева.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, атака продолжалась с 7:00 до 19:00. За это время силы противовоздушной обороны сбили или подавили около 120 ударных БПЛА.

По состоянию на 19.00 в воздушном пространстве Украины еще находились более 10 реактивных ударных беспилотников.

В воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия обстреливает Киев 27 августа: что известно

Напомним, Россия атакует Киев с ночи 27 августа дронами и баллистическими ракетами. В результате ударов в столице повреждены учебные заведения и автомобили. По информации, пострадало здание стадиона в центре города, повреждены окна школы, территория детсада и жилые дома.

В результате атаки также был уничтожен распределительный центр сети магазинов детских игрушек «Дома игрушек».

После обеда российские войска повторно атаковали Киев. Последствия были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По обновленным данным, в результате дневного удара пострадали три человека.

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