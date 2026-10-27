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Россия ударила по больнице в Киеве: под обстрел попала и бригада скорой

Взрывной волной выбило окна в нескольких отделениях больницы, в частности, реанимационном, реабилитационном, диализном и паллиативном.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Россия атаковала Киев

Россия атаковала Киев / © Міністерство охорони здоров'я України

В результате ночной российской атаки на Киев повреждено медицинское учреждение в Днепровском районе и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В одном из построек больницы взрывной волной выбило окна в реанимационном и реабилитационном отделениях. В другом корпусе повреждены окна в отделениях терапии и диализа, а также в паллиативном отделении.

Пациенты и работники больницы не пострадали.

/ © Міністерство охорони здоров'я України

© Міністерство охорони здоров'я України

/ © Міністерство охорони здоров'я України

© Міністерство охорони здоров'я України

Во время выезда по вызову под удар попала бригада городского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Парамедик и экстренный медицинский техник получили легкие ранения, однако продолжили работать.

Автомобиль бригады также поврежден.

Последствия ночной атаки на Киев

С вечера 26 октября Россия осуществила две волны ракетных атак по Киеву. По данным городских властей, последствия были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

Повреждены жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили. Также удар получили Южный мост и инфраструктура метро, из-за чего движение транспорта частично ограничили.

Это привело к серьезным проблемам с транспортом в столице: утром 27 октября на основных магистралях образовались многокилометровые пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось оперативно менять.

В результате атак погибла 46-летняя женщина, еще 14 человек пострадали. Среди раненых — двое работников бригады экстренной медицинской помощи.

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