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Россия ударила по больнице в Киеве: под обстрел попала и бригада скорой
Взрывной волной выбило окна в нескольких отделениях больницы, в частности, реанимационном, реабилитационном, диализном и паллиативном.
В результате ночной российской атаки на Киев повреждено медицинское учреждение в Днепровском районе и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В одном из построек больницы взрывной волной выбило окна в реанимационном и реабилитационном отделениях. В другом корпусе повреждены окна в отделениях терапии и диализа, а также в паллиативном отделении.
Пациенты и работники больницы не пострадали.
Во время выезда по вызову под удар попала бригада городского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Парамедик и экстренный медицинский техник получили легкие ранения, однако продолжили работать.
Автомобиль бригады также поврежден.
Последствия ночной атаки на Киев
С вечера 26 октября Россия осуществила две волны ракетных атак по Киеву. По данным городских властей, последствия были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.
Повреждены жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили. Также удар получили Южный мост и инфраструктура метро, из-за чего движение транспорта частично ограничили.
Это привело к серьезным проблемам с транспортом в столице: утром 27 октября на основных магистралях образовались многокилометровые пробки, а маршруты общественного транспорта пришлось оперативно менять.
В результате атак погибла 46-летняя женщина, еще 14 человек пострадали. Среди раненых — двое работников бригады экстренной медицинской помощи.