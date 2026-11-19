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Россия ударила по Киеву: "прилеты" в трех районах города, повреждено медучреждение
РФ нанесла удары по Киеву 19 ноября. В частности, повреждено медицинское учреждение.
Россия 19 ноября атаковала Киев. Враг ударил по трем районам столицы.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В Подольском районе российские оккупанты попали в трехэтажное офисное здание. Там горит мансарда.
В Деснянском районе загорелась кровля трехэтажного здания.
В Голосеевском районе в результате падения БПЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра. Также поврежден фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.
Экстренные службы работают на местах.
Напомним, российские ударные дроны за последние сутки атаковали два района Киевской области. Они повлекли за собой масштабные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры.
В частности, в результате вражеской дроновой атаки в Вышгородском районе пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Были повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.
В Фастовском районе повреждения получило одно частное домовладение.