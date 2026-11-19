РФ нанесла удары по Киеву (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия 19 ноября атаковала Киев. Враг ударил по трем районам столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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В Подольском районе российские оккупанты попали в трехэтажное офисное здание. Там горит мансарда.

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В Деснянском районе загорелась кровля трехэтажного здания.

В Голосеевском районе в результате падения БПЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра. Также поврежден фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.

Экстренные службы работают на местах.

Напомним, российские ударные дроны за последние сутки атаковали два района Киевской области. Они повлекли за собой масштабные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры.

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В частности, в результате вражеской дроновой атаки в Вышгородском районе пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Были повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.

В Фастовском районе повреждения получило одно частное домовладение.

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