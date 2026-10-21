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ТСН в социальных сетях

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Россия ударила по общежитию под Киевом: есть погибший — первые подробности

Вражеский беспилотник попал по объектам в Бучанском районе. Пожар уже локализован, раненному оказывают помощь.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Взрыв (иллюстративное фото)

Взрыв (иллюстративное фото) / © соцмережі

В Бучанском районе Киевской области в результате российской дроновой атаки погиб мужчина. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

После удара вспыхнули производственное здание и общежитие. Пожар удалось локализовать.

Раненому оказывают необходимую медицинскую помощь. В КОВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками: есть попадание в 24-этажное жилое здание в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. В результате возник пожар и частичное разрушение конструкций. Есть жертвы и пострадавшие. На месте работают спасатели.

Россияне также ударили по транспортной инфраструктуре Киева, в Соломенском районе. В результате попадания возник пожар. Кроме того, во время утренней атаки на Соломенке упали обломки БПЛА на открытой территории.

Утром в Деснянском районе обломки БПЛА упали на автомобиле. Водородом охватило семь машин. Информации о потерпевших нет.

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