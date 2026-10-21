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Россия ударила по общежитию под Киевом: есть погибший — первые подробности
Вражеский беспилотник попал по объектам в Бучанском районе. Пожар уже локализован, раненному оказывают помощь.
В Бучанском районе Киевской области в результате российской дроновой атаки погиб мужчина. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
После удара вспыхнули производственное здание и общежитие. Пожар удалось локализовать.
Раненому оказывают необходимую медицинскую помощь. В КОВА выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками: есть попадание в 24-этажное жилое здание в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. В результате возник пожар и частичное разрушение конструкций. Есть жертвы и пострадавшие. На месте работают спасатели.
Россияне также ударили по транспортной инфраструктуре Киева, в Соломенском районе. В результате попадания возник пожар. Кроме того, во время утренней атаки на Соломенке упали обломки БПЛА на открытой территории.
Утром в Деснянском районе обломки БПЛА упали на автомобиле. Водородом охватило семь машин. Информации о потерпевших нет.