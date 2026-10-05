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Российские военные три месяца работали курьерами в Киеве: боец ВСУ рассказал шокирующую историю
Украинский военный утверждает, что двое россиян могли несколько месяцев свободно передвигаться по Киеву под видом курьеров. По его словам, задержали их только при попытке пересечь границу.
Боец 425-го отдельного штурмового полка с позывным «Киянин» заявил, что двое российских военных якобы смогли добраться до Киева, устроиться курьерами службы доставки и несколько месяцев свободно передвигаться по городу. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом «Киянин» рассказал на YouTube-канале военного блоггера Юрия Романенко.
По словам военного, двое россиян якобы перешли линию боевых действий в Сумской области, после чего попутными машинами добрались до столицы. При себе они не имели ни документов, ни денег.
«Киевлянин» утверждает, что впоследствии мужчины устроились, вероятно, курьерами Glovo и около трех месяцев работали в Киеве.
По его версии, за это время они заработали деньги, купили телефон, а затем попытались пересечь границу в направлении Беларуси, где их и задержали.
Военный заявил, что во время допроса пограничники были в шоке историей о том, как долго россияне могли оставаться незамеченными.
Вспомнил еще один случай
Также «Киевлянин» рассказал о еще одном граждане РФ, проникшем в тыл в Днепропетровской области.
По его словам, мужчина ездил на электричках и объяснял отсутствие документов тем, что они якобы сгорели.
Как утверждает военный, его в конце концов обнаружили после того, как он попытался рассчитаться картой российского «Сбербанка».
Киевлянин после этого раскритиковал работу правоохранителей, заявив, что такие случаи свидетельствуют о проблемах с контролем в тыловых регионах.