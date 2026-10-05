Российские военные три месяца работали курьерами в Киеве: боец ВСУ рассказал шокирующую историю

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Боец 425-го отдельного штурмового полка с позывным «Киянин» заявил, что двое российских военных якобы смогли добраться до Киева, устроиться курьерами службы доставки и несколько месяцев свободно передвигаться по городу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом «Киянин» рассказал на YouTube-канале военного блоггера Юрия Романенко.

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По словам военного, двое россиян якобы перешли линию боевых действий в Сумской области, после чего попутными машинами добрались до столицы. При себе они не имели ни документов, ни денег.

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«Киевлянин» утверждает, что впоследствии мужчины устроились, вероятно, курьерами Glovo и около трех месяцев работали в Киеве.

По его версии, за это время они заработали деньги, купили телефон, а затем попытались пересечь границу в направлении Беларуси, где их и задержали.

Военный заявил, что во время допроса пограничники были в шоке историей о том, как долго россияне могли оставаться незамеченными.

Вспомнил еще один случай

Также «Киевлянин» рассказал о еще одном граждане РФ, проникшем в тыл в Днепропетровской области.

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По его словам, мужчина ездил на электричках и объяснял отсутствие документов тем, что они якобы сгорели.

Как утверждает военный, его в конце концов обнаружили после того, как он попытался рассчитаться картой российского «Сбербанка».

Киевлянин после этого раскритиковал работу правоохранителей, заявив, что такие случаи свидетельствуют о проблемах с контролем в тыловых регионах.

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