Российский удар достался студии немецкого ARD в Киеве: редакция частично разрушена

Студия ARD в Киеве сильно повреждена. / © ARD

В центре Киева во время массированной российской атаки дронами и ракетами была повреждена студия немецкого вещателя ARD. В результате ударной волны в здании выбило окна, повреждено оборудование, частично обрушились стены. К моменту атаки сотрудников в помещении не было, никто не пострадал.

Об этом говорится в официальном заявлении медиа.

Специалисты должны оценить техническое состояние здания и его дальнейшую пригодность к использованию. Несмотря на значительные разрушения, команда ARD в Украине продолжает работать: производство материалов и прямые включения будут обеспечиваться с помощью мобильной техники и альтернативных локаций.

Руководитель киевской студии ARD Василий Голод назвал увиденное шоком.

«Вырванные оконные рамы, обломки стекла повсюду, уничтоженное оборудование — видеть собственное рабочее место полностью разрушенным очень тяжело. Российские авиаудары уже много лет массированы и безжалостны и стали частью жестокой реальности жизни в Украине», — заявил он.

По словам Голода, в результате российских атак в Украине погибли тысячи гражданских, разрушены больницы, школы, а также редакции медиа.

Он также подчеркнул, что команда студии не прекращает работу, несмотря на опасность.

«Имею огромное уважение к нашей команде, которая не боится этой агрессии и полностью сосредоточена на своей задаче рассказывать о происходящем», — сказал руководитель студии.

За работу студии ARD отвечает немецкий вещатель WDR . Генеральный директор WDR Катрин Вернау заявила, что испытывает большое облегчение из-за того, что никто из сотрудников не пострадал.

В то же время, она подчеркнула, что этот инцидент снова демонстрирует опасные условия, в которых журналисты в Киеве работают уже много лет. По ее словам, команда ARD продолжит освещать российскую войну против Украины и ее последствия, чтобы аудитория в Германии получала информацию из первых рук.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

