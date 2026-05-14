Самая масштабная атака с начала вторжения: Киев в трауре после удара по многоэтажке

В Киеве объявили День траура по жертвам массированной атаки / © ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве пятница, 15 мая, объявлена Днем траура в память о жертвах самой массированной воздушной атаки врага на столицу. В этот день в городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях, а проведение любых развлекательных мероприятий строго запрещено.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Трагедия в Дарницком районе и поисковые работы

Мэр отметил, что спасатели продолжают круглосуточную поисково-спасательную операцию в Дарницком районе. Именно там вражеская ракета попала в жилой дом, повлекшие за собой масштабные разрушения и человеческие жертвы. На месте работают подразделения ГСЧС, полиция и медики, которые разбирают завалы вручную и с помощью спецтехники.

«В настоящее время точно известно о 7 погибших. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается», — написал Виталий Кличко.

Ограничение в День траура 15 мая

Согласно распоряжению городских властей, в День траура в Киеве запрещены развлекательные мероприятия. Владельцам зданий как государственной, так и частной форм собственности настоятельно рекомендовано приобщиться к памяти и приспустить государственные флаги.

Столица приходит в себя от тяжелейшего удара, унесшего жизнь мирных жителей. В Дарницком районе, где пострадала девятиэтажка, был развернут специальный штаб помощи. Там люди могут получить не только медицинскую или психологическую поддержку, но оформить документы на финансовую помощь от города.

Самая масштабная атака от начала вторжения: детали и последствия

Нынешний удар стал наиболее массированным с начала полномасштабного вторжения России, а главной целью террористов стал Киев. В Дарницком районе в результате прямого попадания обрушился подъезд многоэтажки, где было полностью разрушено 34 квартиры. Спасателям удалось извлечь из-под обломков 28 человек, однако под тоннами бетона все еще могут находиться люди.

В столице зафиксировано разрушение на 20 локациях, среди которых школы и учреждения здравоохранения. Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило беспрецедентность атаки: за последние двое суток оккупанты выпустили более полутора тысяч дронов и ракет. Разрушения испытала и Киевская область, где пожары вспыхнули в пяти районах, а среди пострадавших есть ребенок.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на зверства россиян, отметив, что такие удары являются доказательством нежелания агрессора завершать войну. Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на Россию и помочь Украине защитить небо, ведь без современной ПВО и поддержки партнеров достичь справедливого мира невозможно.

