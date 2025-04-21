СБУ задержала сеть пророссийских агитаторов, среди которых однопартиец Мураева

Служба безопасности Украины.

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В Украине нейтрализовали сеть из пяти пророссийских интернет-агитаторов, действовавших на Киевщине и Прикарпатье. Среди задержанных – 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экснардепа Евгения Мураева.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, функционер "Наших" администрировал одну из групп в социальной сети Facebook, которая использовалась для популяризации партии. На этой платформе он систематически распространял ложную информацию об украинских силах обороны и ситуации на фронте, а также восхвалял российского президента Владимира Путина. Общая аудитория этого враждебного интернет-сообщества насчитывала 27 тысяч пользователей.

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Еще одним задержанным является сотрудник одного из предприятий в Киевской области. По информации СБУ, он занимался распространением пророссийских взглядов среди своих коллег в общении.

Кроме того, в Киеве была задержана женщина, которая также занималась враждебной агитацией. Она была зарегистрирована в запрещенной Украине социальной сети "Вконтакте", где открыто поддерживала российские оккупационные группировки.

В Прикарпатье сотрудники СБУ разоблачили жительницу поселка Богородчаны. Она использовала социальную сеть "Одноклассники" для героизации российских военных и временной оккупации восточных регионов Украины.

Еще один фигурант дела – водитель местной торговой компании. В ходе рабочих поездок он инициировал провокационные разговоры со своими коллегами, в которых оправдывал действия Кремля.

Проведенные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно подрывной деятельности всех пятерых задержанных.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской, Ивано-Франковской областях под процессуальным руководством Киевской городской и Ивано-Франковской областной прокуратур.

Ранее сообщалось, что СБУ и Национальная полиция разоблачили две диверсионные группы, действовавшие в Киеве и Харькове по заданию российских спецслужб. В общей сложности были задержаны пять человек, среди которых – 15-летняя школьница.