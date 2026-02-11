- Дата публикации
Сделайте запас прямо сейчас: КГГА предупредила о возможных проблемах с водоснабжением
Киевские городские власти обратились к жителям столицы с просьбой проверить и при необходимости обновить домашние запасы воды — как питьевой, так и технической.
Киев продолжает противостоять врагу в один из самых сложных отопительных сезонов. Пока сохраняется низкая температура воздуха, риск новых ракетно-дроновых атак на критическую инфраструктуру столицы остается высоким. В результате возможных «прилетов» в городе вероятны перебои с водоснабжением.
Об этом сообщает КГГА в своем официальном Telegram-канале.
Сколько воды нужно иметь
Коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы удерживать стабильность жизнеобеспечения города. Однако власти призывают горожан быть готовыми к любым сценариям и иметь под рукой необходимый минимум.
Рекомендованная суточная норма на одного взрослого человека составляет:
3 литра – питьевой воды и для приготовления пищи;
10–12 литров — техническая вода для гигиенических и бытовых нужд.
Такой запас на 2-3 дня поможет комфортно пережить возможные перебои с водоснабжением при аварийных ситуациях или обесточиваниях насосных станций.
Напомним, на фоне чрезвычайной ситуации в энергосистеме Министерство внутренних дел Украины призывает граждан позаботиться о базовой готовности к возможным длительным отключениям света, воды и тепла. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.