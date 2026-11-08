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Северный мост в Киеве снова открывают, но есть ограничения: что сообщил Кличко
Столичные водители получат возможность снова пользоваться одной из важных переправ через Днепр, но проезд будет доступен не всем. В то же время городские власти готовят изменения в организации движения еще на одном мосту.
В Киеве сегодня частично восстанавливают движение по Северному мосту после технического обследования сооружения. Проезд позволит не всем транспортным средствам, а количество доступных полос будет зависеть от направления движения.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, учёные завершили техническое обследование моста. По результатам проверки движение решили возобновить, но с временными ограничениями.
Как будет работать Северный мост
Движение по мосту организуют по следующей схеме:
С левого на правый берег одна полоса, исключительно для пассажирского транспорта.
С правого на левый берег две полосы для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.
Кроме того, по Северному мосту возобновят движение автобусов.
Что изменится на мосту Патона
В то же время столичные специалисты работают над возможностью введения реверсивного движения на мосту Патона. Такое решение планируется реализовать в ближайшие дни, чтобы увеличить пропускную способность переправы.
"О введении реверсивного движения и особенностях его организации сообщим дополнительно на официальных каналах городских властей", - отметил Кличко.
Пока точная дата начала реверсивного движения на мосту Патона не объявлена.
Почему закрыли Северный мост в Киеве
Напомним, утром 7 ноября Северный мост в Киеве полностью был перекрыт после ночной российской атаки. Во время баллистических обстрелов ракеты попали в переправу, повредив дорожное полотно, контактную троллейбусную сеть и линию электропередачи.
Из-за закрытия моста в обоих направлениях столичные автобусы №21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР и 47-ТР временно изменили маршруты. Часть транспорта была направлена в объезд через Подольский мостовой переход.
На поврежденном здании работали специалисты, которые ликвидировали последствия атаки и проводили техническое обследование для определения возможности возобновления движения.