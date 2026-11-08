Северный мост в Киеве снова открывают, но есть ограничения: что сообщил Кличко

Северный мост

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В Киеве сегодня частично восстанавливают движение по Северному мосту после технического обследования сооружения. Проезд позволит не всем транспортным средствам, а количество доступных полос будет зависеть от направления движения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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По его словам, учёные завершили техническое обследование моста. По результатам проверки движение решили возобновить, но с временными ограничениями.

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Как будет работать Северный мост

Движение по мосту организуют по следующей схеме:

С левого на правый берег одна полоса, исключительно для пассажирского транспорта.

С правого на левый берег две полосы для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

Кроме того, по Северному мосту возобновят движение автобусов.

Что изменится на мосту Патона

В то же время столичные специалисты работают над возможностью введения реверсивного движения на мосту Патона. Такое решение планируется реализовать в ближайшие дни, чтобы увеличить пропускную способность переправы.

"О введении реверсивного движения и особенностях его организации сообщим дополнительно на официальных каналах городских властей", - отметил Кличко.

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Пока точная дата начала реверсивного движения на мосту Патона не объявлена.

Почему закрыли Северный мост в Киеве

Напомним, утром 7 ноября Северный мост в Киеве полностью был перекрыт после ночной российской атаки. Во время баллистических обстрелов ракеты попали в переправу, повредив дорожное полотно, контактную троллейбусную сеть и линию электропередачи.

Из-за закрытия моста в обоих направлениях столичные автобусы №21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР и 47-ТР временно изменили маршруты. Часть транспорта была направлена в объезд через Подольский мостовой переход.

На поврежденном здании работали специалисты, которые ликвидировали последствия атаки и проводили техническое обследование для определения возможности возобновления движения.

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