Северный мост в Киеве закрыли для водителей с левого берега: кто и как может им проехать

В Киеве введена новая схема движения по Северному мосту / © Associated Press

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В Киеве показали временную схему движения автотранспорта по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста. Его закрыли для автомобиля с левого берега. Проезд по нему теперь доступен только для общественного и военных.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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Согласно схеме, легковые автомобили должны развернуться в обратном направлении на организованном развороте, вблизи перекрестка с улицей Оноре де Бальзака.

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Для грузовых транспортных средств, двигающихся в направлении Северного моста, организован временный разворот на проспекте Романа Шухевича, вблизи моста через реку Десенка. Далее водители грузовиков должны двигаться в обратном направлении и могут повернуть направо на Подольский мостовой переход.

Движение по Северному мосту в направлении с левого берега на правое разрешается исключительно общественному транспортному. С правого на левый – легковым автомобилям и общественному транспорту.

Заезд в парк Муромец и торговые центры осуществляется исключительно с правого берега.

© Патрульная полиция Киева

Почему закрыли Северный мост в Киеве

Утром 7 ноября Северный мост в Киеве был полностью перекрыт после ночной российской атаки. Во время баллистических обстрелов ракеты попали в переправу, повредив дорожное полотно, контактную троллейбусную сеть и линию электропередачи.

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Из-за закрытия моста в обоих направлениях столичные автобусы №21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР и 47-ТР временно изменили маршруты. Часть транспорта была направлена в объезд через Подольский мостовой переход.

На поврежденном здании работали специалисты, которые ликвидировали последствия атаки и проводили техническое обследование для определения возможности возобновления движения.

Уже 8 ноября Северный мост в Киеве снова открывали. Однако проезд разрешили не всем транспортным средствам, а количество доступных полос зависело от направления движения.

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