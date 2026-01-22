Шесть дней под водой в -15°C: как спасатели чинили свет (видео)

Машина ГСЧС

Водолазы ГСЧС Украины провели уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C. После российских обстрелов одна из столичных ТЭЦ подтопилась из-за повреждения трубы, что затруднило ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение тысяч домов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

ДСНС Украины провела подводную спецоперацию в мороз

Несмотря на экстремальные условия, водолазы приступили к работе по ликвидации повреждений в ледяной воде. Спецоперация длилась шесть суток. Благодаря усилиям спасателей утечка воды была остановлена, что позволило ремонтным службам продолжить восстановление критически важного оборудования.

Игорь Клименко поблагодарил водолазов за высокий профессионализм и преданность. Президент Украины наградил спасателей государственными наградами:

Орденом "За мужество" III степени - Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;

Орденом Даниила Галицкого – Андрей Власенко;

Медалью "Защитнику Отечества" - Антон Гайтан.

Напомним, по состоянию на четверг, 22 января, в Киеве без теплоснабжения остаются меньше 3 000 многоэтажек. Поздним вечером минувших суток коммунальщикам удалось подключить тепло еще до 270 домов.