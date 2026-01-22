- Дата публикации
Шесть дней под водой в -15°C: как спасатели чинили свет (видео)
Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию в ледяной воде для ликвидации подтопления ТЭЦ после российского обстрела. За мужество они награждены государственными наградами.
Водолазы ГСЧС Украины провели уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C. После российских обстрелов одна из столичных ТЭЦ подтопилась из-за повреждения трубы, что затруднило ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение тысяч домов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Несмотря на экстремальные условия, водолазы приступили к работе по ликвидации повреждений в ледяной воде. Спецоперация длилась шесть суток. Благодаря усилиям спасателей утечка воды была остановлена, что позволило ремонтным службам продолжить восстановление критически важного оборудования.
Игорь Клименко поблагодарил водолазов за высокий профессионализм и преданность. Президент Украины наградил спасателей государственными наградами:
Орденом "За мужество" III степени - Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;
Орденом Даниила Галицкого – Андрей Власенко;
Медалью "Защитнику Отечества" - Антон Гайтан.
Напомним, по состоянию на четверг, 22 января, в Киеве без теплоснабжения остаются меньше 3 000 многоэтажек. Поздним вечером минувших суток коммунальщикам удалось подключить тепло еще до 270 домов.