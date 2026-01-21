Ситуация с водоснабжением в Киеве: что нужно знать жителям столицы

Водоснабжение / © pixabay.com

В Киеве полностью восстановили водоснабжение после проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

По информации предприятия, специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками завершили все необходимые восстановительные работы. Пока водопроводные объекты столицы работают в штатном режиме, а подача воды осуществляется в полном объеме.

В то же время жильцы многоэтажных домов призывают учитывать особенности подачи воды на верхние этажи. Как объясняют в Киевводоканале, вода туда поступает благодаря отдельным подкачивающим насосам, работа которых зависит от наличия электроэнергии.

В случае отсутствия электроснабжения эти насосы не будут работать, поэтому на последних этажах домов воды может не быть даже тогда, когда в районе водоснабжение уже восстановлено.

Коммунальщики советуют киевлянам учитывать эти обстоятельства и по возможности иметь запас воды.

Напомним, в Киеве из-за массированных российских обстрелов ситуация с электричеством и отоплением остается сложной. Коммунальные службы устраняют последствия российского террора. Узнайте, когда в Киеве появятся тепло и электричество.