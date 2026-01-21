- Дата публикации
Ситуация с водоснабжением в Киеве: что нужно знать жителям столицы
Водоснабжение в Киеве было восстановлено в полном объеме после ремонтных работ. В Киевводоканале объяснили, почему на верхних этажах многоэтажек вода может отсутствовать и от чего это зависит.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
По информации предприятия, специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками завершили все необходимые восстановительные работы. Пока водопроводные объекты столицы работают в штатном режиме, а подача воды осуществляется в полном объеме.
В то же время жильцы многоэтажных домов призывают учитывать особенности подачи воды на верхние этажи. Как объясняют в Киевводоканале, вода туда поступает благодаря отдельным подкачивающим насосам, работа которых зависит от наличия электроэнергии.
В случае отсутствия электроснабжения эти насосы не будут работать, поэтому на последних этажах домов воды может не быть даже тогда, когда в районе водоснабжение уже восстановлено.
Коммунальщики советуют киевлянам учитывать эти обстоятельства и по возможности иметь запас воды.
Напомним, в Киеве из-за массированных российских обстрелов ситуация с электричеством и отоплением остается сложной. Коммунальные службы устраняют последствия российского террора. Узнайте, когда в Киеве появятся тепло и электричество.