Скандал со смотровым колесом на Подоле: в КГГА решают дальнейшую судьбу аттракциона

Колесо обзора на киевском Подоле / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В Киеве идет поиск решения о дальнейшей работе смотрового колеса на Контрактовой площади. Суд уже отменил арест аттракциона и запрет на его эксплуатацию, однако судебные процессы по делу еще не завершены.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, городские власти провели совещание с участием руководства Подольского района и представителей профильных департаментов - благоустройства, архитектуры и градостроительства, а также промышленности. Основная задача – найти правовой механизм для урегулирования статуса объекта.

Реклама

В КГГА подчеркивают, что колесо обзора должно работать исключительно в законном поле и отвечать всем требованиям безопасности.

Мондриевский отметил, что аттракцион был пилотным проектом и доказал свою туристическую привлекательность для Подола. Теперь городские власти намерены легализовать его работу в соответствии с современными нормами и гарантировать безопасную эксплуатацию для посетителей.

В то же время, чиновник подчеркнул, что Контрактовая площадь является историческим пространством, поэтому любые объекты на этой территории должны отвечать градостроительным требованиям, нормам безопасности и общей концепции развития района.

Что предшествовало

Колесо обзора. / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Ранее сообщалось о серьезных проблемах с техническим состоянием смотрового колеса на Подоле. По данным следствия, опорные конструкции аттракциона установлены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Реклама

В ходе технического осмотра правоохранители обнаружили, что деревянные опоры имеют признаки гниения, разрушения структуры и длительного воздействия влаги. В некоторых местах древесина крошится даже при минимальном механическом воздействии.

Из-за потенциальной угрозы для посетителей Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте аттракциона и полном запрещении его эксплуатации. Такие меры должны были предотвратить возможные аварии и травмирование людей.

Также напомним, что в Киеве начался поэтапный запуск наземного электротранспорта по левобережью и межбереговым маршрутам. Это стало возможным из-за стабилизации ситуации в энергосистеме города.