Сколько будут восстанавливать Дарницкую ТЭЦ: Кличко назвал сроки

Последствия ударов по киевским ТЭЦ / © Telegram/Денис Шмигаль

Специалисты завершили первоначальное обследование Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая получила критические повреждения во время российской атаки на Киев 3 февраля. Объект критической инфраструктуры был одной из целей врага при массированном ударе по столице.

Подробности сообщает городской глава Виталий Кличко.

Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение для части домов в Дарницком и Днепровском районах Киева — всего более 1100 многоэтажек. Утром 3 февраля в этих домах пришлось сливать воду из систем отопления, чтобы предотвратить их размерзание.

По результатам технического осмотра станция получила серьезные повреждения оборудования и инженерных систем. По оценкам специалистов, на полное возобновление работы Дарницкой ТЭЦ понадобится минимум два месяца — при условии, что объект не подвергается повторным атакам.

"Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения, поэтому на полное восстановление теплоснабжения понадобится не менее двух месяцев, - заявил мэр Киева Виталий Кличко. - Мы развернули дополнительные пункты обогрева в школах и других заведениях, чтобы киевляне могли находиться в безопасных и теплых условиях. Все адреса и графики доступны на официальных ресурсах городской".

Параллельно город усилил меры поддержки жителей оставшихся без тепла районов. К мобильным котельным подключено 5 пунктов в Дарницком районе и 4 - в Днепровском, которые работают круглосуточно.

Кроме того, ГСЧС разворачивает еще 36 пунктов обогрева в Дарницком районе и 27 – в Днепровском. Компания ДТЭК ввела максимально лояльные графики подачи электроэнергии для домов без теплоснабжения, чтобы уменьшить нагрузку на жителей в сложных условиях.

Напомним, во время этой атаки российские войска целили по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавшим в режиме обогрева жилых кварталов. Удары по энергетическим объектам произошли одновременно с обстрелами многоэтажных домов, что привело к масштабным гуманитарным последствиям.