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ТСН в социальных сетях

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Сколько еще в Киеве будет повышенный уровень заболеваемости гриппом: ответ медика

Вирус группу циркулирует круглый год.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Грипп

Грипп

В Киеве еще 2-3 недели будет повышен уровень заболеваемости гриппом. Затем будут наблюдаться периодические случаи.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказала Людмила Минова, заведующая инфекционным отделением №2 Свято-Михайловской клинической больницы.

Как отмечает врач, вирус никуда гриппа не девается, просто летом уровень заболеваемости очень низкий.

"Есть центры, которые наблюдают за такими больными: отбираются образцы, исследуются. Если есть возможность в стационарах, то в тяжелых случаях берут ПЦР-диагностику. Вирусы гриппа регистрируются круглогодично, их просто летом становится гораздо меньше. И доминирующими становятся другие вирусы", — объясняет медик.

Ранее стало известно, что грипп в Киеве унес жизни еще 13 человек.

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