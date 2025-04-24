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ТСН в социальных сетях

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Смерть пассажира в метро: что известно о трагедии в Киеве

Из-за спасательных работ и следственных действий метрополитен прекратил движение поездов почти на два часа.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Метро

В метро Киева пассажир попал под поезд / Иллюстративное фото / © Полиция Киева / Facebook

Вечером четверга, 24 апреля, на станции Крещатик пассажир попал под поезд. О трагедии стало известно около девяти часов вечера.

Об этом сообщили в КГГА.

Станции киевского метрополитена красной линии Университет, Театральная, Крещатик закрыли на вход для пассажиров. На место происшествия были вызваны все необходимые экстренные службы и правоохранители.

Впоследствии, в 22:25, столичные власти сообщили, что метро возобновило свою работу, но человека спасти не удалось.

«Метрополитен работает в обычном режиме. Пассажир погиб, все обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

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