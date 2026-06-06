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Смертельное ДТП: водителю, влетевшему в переход в Киеве, сообщили о подозрении
Правоохранители официально сообщили о подозрении 49-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz, повлекшему ужасную автокатастрофу в Соломенском районе Киева.
Столичные правоохранители объявили подозрение виновнику резонансного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни четырех пешеходов. Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели и травмированию людей.
О деталях расследования этой кровавой аварии и личности задержанного водителя сообщает Офис Генерального прокурора. В настоящее время досудебное расследование по этому делу активно проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Детали трагедии и жертвы
Следствие установило, что около семнадцати часов пятого июня водитель легковушки двигался по Чоколовскому бульвару с существенным превышением скорости. На закругленном участке дороги мужчина не справился с управлением, вылетел из проезжей части и протаранил людей в подземном переходе.
В результате этого мощного удара на месте крушения мгновенно погибли четверо пешеходов. Жертвами безответственного вождения стали двое участковых офицеров полиции, местная жительница и двенадцатилетний мальчик, а еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.
История нарушений и угроза заключения
Сам виновник аварии также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на момент совершения ДТП мужчина был совершенно трезвым, но с начала прошлого года он успел получить целых десять штрафов за различные нарушения правил, половину из которых за превышение скорости.
В настоящее время задержанный подозреваемый находится в больничной палате под строгой охраной. Прокуроры уже вручили ему ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога, а за совершенное преступление вождю грозит до десяти лет лишения свободы и лишения права вождения.
Напомним, кадры из камер наблюдения зафиксировали, как легковой автомобиль на огромной скорости теряет управление и влетает прямо в пешеходную зону у подземного перехода. Видео уже опубликовано в Сети.