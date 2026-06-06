Смертельное ДТП: водителю, влетевшему в переход в Киеве, сообщили о подозрении

Водителю, совершившему смертельное ДТП в Киеве, сообщили о подозрении / © Офис Генерального прокурора

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Столичные правоохранители объявили подозрение виновнику резонансного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни четырех пешеходов. Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели и травмированию людей.

О деталях расследования этой кровавой аварии и личности задержанного водителя сообщает Офис Генерального прокурора. В настоящее время досудебное расследование по этому делу активно проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Детали трагедии и жертвы

Следствие установило, что около семнадцати часов пятого июня водитель легковушки двигался по Чоколовскому бульвару с существенным превышением скорости. На закругленном участке дороги мужчина не справился с управлением, вылетел из проезжей части и протаранил людей в подземном переходе.

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В результате этого мощного удара на месте крушения мгновенно погибли четверо пешеходов. Жертвами безответственного вождения стали двое участковых офицеров полиции, местная жительница и двенадцатилетний мальчик, а еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

История нарушений и угроза заключения

Сам виновник аварии также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на момент совершения ДТП мужчина был совершенно трезвым, но с начала прошлого года он успел получить целых десять штрафов за различные нарушения правил, половину из которых за превышение скорости.

В настоящее время задержанный подозреваемый находится в больничной палате под строгой охраной. Прокуроры уже вручили ему ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога, а за совершенное преступление вождю грозит до десяти лет лишения свободы и лишения права вождения.

Напомним, кадры из камер наблюдения зафиксировали, как легковой автомобиль на огромной скорости теряет управление и влетает прямо в пешеходную зону у подземного перехода. Видео уже опубликовано в Сети.

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