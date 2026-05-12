Смертельное утро в Ирпене: грузовик на переходе сбил маленькую девочку (видео)
В Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.
В Ирпене Киевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Водитель Mercedes-Benz Atego наехал на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Об этом сообщила полиция.
Авария произошла сегодня около 08:00. По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика Mercedes-Benz Atego во время поворота направо совершил наезд на малолетнего ребенка.
Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.
Впоследствии в полиции сообщили, что 8-летний ребенок скончался в больнице.
Водитель грузовика задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
