Смертельное утро в Ирпене: грузовик на переходе сбил маленькую девочку (видео)

ДТП в Ирпене / © Национальная полиция Украины

В Ирпене Киевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Водитель Mercedes-Benz Atego наехал на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Об этом сообщила полиция.

Авария произошла сегодня около 08:00. По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика Mercedes-Benz Atego во время поворота направо совершил наезд на малолетнего ребенка.

Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

Дата публикации 14:06, 12.05.26

Впоследствии в полиции сообщили, что 8-летний ребенок скончался в больнице.

Водитель грузовика задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

