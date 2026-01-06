ТСН в социальных сетях

Снег парализовал Киев: что известно о непогоде и почему не заметно снегоочистительной техники

Дорожные службы рассказали, как организовали работу по уборке снега.

Снег в столице

Снег в столице / © КГГА

Киевляне жалуются на отсутствие на улицах столицы снегоуборочной техники. Поэтому на дорогах возникают огромные пробки. Жители Троещины сетуют, что дорога на Дарницу совсем не очищена - под колесами "каша". Видимо, техника не дошла до этого района. Люди удивляются, почему на улицах столицы не заметно снегоочистительной техники.

Дорожные службы рассказали ТСН.ua, как организовали работу по уборке снега.

В Киевавтодоре уверяют, что как раз с ночи на утро было увеличено количество снегоуборочной техники на улицах. Учитывая интенсивные осадки снега ночью и утром, дорожные службы работают в усиленном режиме.

"На улицах столицы задействовано ориентировочно 250 единиц специальной техники КП "Киевавтодор", которая осуществляет очистку проезжей части и обработку дорог противогололедными материалами. В первую очередь работы выполняются на магистральных улицах, мостах, спусках и подъемах, которые являются критическими для безопасности движения", – сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Киевляне жалуются на отсутствие на улицах столицы снегоуборочной техники. / © ТСН

Киевляне жалуются на отсутствие на улицах столицы снегоуборочной техники. / © ТСН

Там соглашаются, что из-за продолжительного снегопада на отдельных участках города может сохраняться снежный покров. Коммунальные службы продолжают работу непрерывно, по мере прекращения или уменьшения интенсивности осадков ситуация постепенно стабилизируется.

"Кроме того, в настоящее время к уборке привлечено ориентировочно 400 работников в составе 53 бригад, которые осуществляют ручную очистку и обработку противогололедными средствами остановок общественного транспорта, узких тротуаров, лестниц, островков безопасности и пешеходных переходов", - добавляют в пешеходных переходов.

В Департаменте транспорта объяснили, почему на дорогах столицы еще много снега, но уверяют, что он исчезнет.

"Противоголедные материалы (смесь) попадают в снег и за счет перемешивания во время движения транспорта начинают работать. То есть смесь не убирает снег мгновенно – она действует постепенно в комплексе с движением транспорта".

Напомним, в Украине объявлен первый уровень опасности. Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине: на дорогах туман и гололедица.

