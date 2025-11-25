- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 592
- Время на прочтение
- 1 мин
Спасатели показали огромную воронку после удара по Киеву: количество пострадавших выросло
Известно о 6 погибших и 13 раненых, продолжается разбор завалов и спасательные работы.
В Киеве подтверждены 6 погибших и 13 раненых, среди них один ребенок, в результате российской атаки на столицу. Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти 18 человек.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара и оказания помощи пострадавшим. Психологи службы уже оказали поддержку 57 гражданам.
Наиболее пострадавшие районы
Святошинский район. В результате удара рядом с 4-этажным складским зданием образовалась большая воронка. Здесь спасатели обнаружили тела 4 погибших, еще 3 человека получили ранения. Пожар на месте полностью ликвидирован.
Печерский район. Продолжается разбор конструкций в поврежденной многоэтажке.
Днепровский район. Спасатели работают в гаражном кооперативе, куда также пришелся удар.
ГСЧС сообщает, что работы продолжаются.
Напомним, этой ночью Россия совершила массированную атаку по Киеву и Киевской области.