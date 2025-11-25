Спасатели показали огромную воронку после удара по Киеву: количество пострадавших выросло

Спасатели

В Киеве подтверждены 6 погибших и 13 раненых, среди них один ребенок, в результате российской атаки на столицу. Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти 18 человек.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара и оказания помощи пострадавшим. Психологи службы уже оказали поддержку 57 гражданам.

Большая воронка после удара по Киеву.

Наиболее пострадавшие районы

Святошинский район. В результате удара рядом с 4-этажным складским зданием образовалась большая воронка. Здесь спасатели обнаружили тела 4 погибших, еще 3 человека получили ранения. Пожар на месте полностью ликвидирован.

Печерский район. Продолжается разбор конструкций в поврежденной многоэтажке.

Днепровский район. Спасатели работают в гаражном кооперативе, куда также пришелся удар.

ГСЧС сообщает, что работы продолжаются.

Напомним, этой ночью Россия совершила массированную атаку по Киеву и Киевской области.